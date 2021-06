Gazzetta - Milan, Tonali può "aiutare" pure per la lista Champions

Il talento di Tonali ha convinto il Milan a confermarlo, ma c’è pure un altro fattore che gioca a favore del giovane centrocampista: la sua italianità. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per giocare la Champions i rossoneri hanno bisogno di giocatori cresciuti in Italia. Le regole della UEFA sulle rose da iscrivere alle coppe, infatti, parlano chiaro: 8 dei 25 giocatori presenti nella lista devono essere stati formati nel nostro Paese (4) o nel vivaio del club (almeno 4). La colonia italiana al Milan è ridottissima e Pioli rischia di dover giocare la Champions una rosa "corta" o infarcita di Primavera. Tonali tornerà utile anche in questo senso.