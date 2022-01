Gazzetta - Milan, un colpo milionario per i gol del futuro

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si interroga sull’attacco del Milan, che nei prossimi mesi potrebbe perdere un elemento prezioso se Ibrahomovic, in accordo con il club, decidesse di ritirarsi. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno già monitorando diversi profili. “Lazetic e non solo: Lang, David, Isak”, scrive la rosea, che poi aggiunge: “Un colpo milionario per i gol del futuro”. Il Milan, dunque, è pronto a investire: “In estate - scrive la rosea - un grande acquisto per reparto. Davanti ci sono già tre candidati di peso”.