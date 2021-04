Gazzetta - Milan, Vlahovic costa 40 milioni. Ma occhio alla possibile asta

Il Milan è interessato a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il giocatore ha un contratto con la società toscana fino al 2023: il presidente Commisso gli ha proposto il rinnovo con ingaggio triplicato rispetto agli attuali 400mila euro, oltre ad altri ricchi bonus. Ma il futuro del giovane serbo potrebbe essere lontano da Firenze. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’interesse di Milan, della Roma e di altre big europee (come il Borussia Dortmund) potrebbe scatenare un'asta e far aumentare il prezzo che oggi il mercato stima in 40 milioni.