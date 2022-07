Gazzetta - Milan, Ziyech è disposto a ridursi l'ingaggio per approdare in rossonero

MilanNews.it

Hakim Ziyech è la prima alternativa del Milan nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il Bruges per Charles De Ketelaere, che continua ad essere l'obiettivo numero uno del Diavolo per la trequarti. Per quanto riguarda il marocchino del Chelsea, si potrebbe trattare di un'operazione molto interessante visto che non è acquistabile non solo in prestito, ma anche a titolo definitivo per una cifra piuttosto abbordabile visto che i Blues potrebbero lasciarlo partire per 10 milioni di euro. Resta il nodo dell'ingaggio, ma il giocatore è disposto ad abbassare le sue pretese e "accontentarsi" di meno dei 6 milioni che percepisce ora a Londra. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.