Gazzetta: "Milano, è qui la festa. Reggio rossonera, in 18 mila per il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milano, è qui la festa. Reggio rossonera, in 18 mila per il Milan. La risposta interista: San Siro pieno": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi alle 10 verranno aperte le vendite dei biglietti per Sassuolo-Milan di domenica. Le stime parlano addirittura di 18 mila tifosi milanisti presenti al Mapei Stadium per il match che potrebbe regalare ai rossoneri il 19° scudetto. In caso di trionfo, la cerimonia di premiazione avverrà allo stadio di Reggio Emilia, mentre i successivi festeggiamenti a Milano si divideranno con ogni probabilità tra piazza Duomo e Casa Milan.