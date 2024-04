Gazzetta - Panchina Milan: Cardinale ha già incontrato Lopetegui. In corsa anche Fonseca

Con l'addio ormai scritto di Stefano Pioli al termine di questa stagione, in casa rossonera è iniziato il casting per il nuovo allenatore. Al momento, il nome più caldo sembra essere quello di Julen Lopetegui: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha già incontrato il tecnico spagnolo attualmente senza squadra. Sul tavolo ci sarebbe un biennale con opzione per un terzo anno da circa 4 milioni di euro a stagione.

Su Lopetegui c'è però anche il forte interesse del West Ham che gli ha già presentato un'offerta molto importante. Lo spagnolo non ha ancora dato una risposta perchè sta aspettando il Milan, ma gli inglesi hanno fretta e vorrebbero scegliere il nuovo allenatore ad inizio maggio. Per la panchina del Milan, ci sono comunque anche altri candidati, tra cui Fonseca, tecnico del Lille che ha già lavorato in Italia alla Roma.