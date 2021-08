Gazzetta - Pellegri al Milan, un prestito particolarmente conveniente

Pellegri è ormai proiettato verso la nuova esperienza al Milan, anche se mancano ancora le firme e il club rossonero è in attesa della mail di risposta del Monaco alla sua offerta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tutto lascia credere che la pratica non verrà risolta prima di martedì (quindi dopo la gara con la Sampdoria), quando il giocatore potrà mettersi in viaggio per sottoporsi ai test medici. Maldini e Massara hanno già definito i termini di un prestito particolarmente conveniente: il diritto di riscatto, infatti, porterà al massimo a una spesa di 7 milioni. Resta da precisare la percentuale sull’eventuale diritto di rivendita (10 per il Milan, 20 per il Monaco).