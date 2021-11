Gazzetta - Pioli-Milan, la firma sul rinnovo entro Natale

È questione di settimane, forse anche di giorni: Stefano Pioli firmerà a breve il rinnovo con il Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda lo stipendio, si parte da una base di 3 milioni di euro netti più bonus. Si sta riflettendo anche sulla lunghezza del nuovo contratto: il tecnico dovrebbe legarsi al club fino al 2024, ma non è da escludere un accordo triennale o l'opzione per un solo anno con ingaggio intorno ai 4 milioni. Per la fumata bianca si aspetta il ritorno di Gazidis, il quale si trova attualmente a New York. L'ufficialità arriverà comunque entro Natale.