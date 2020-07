Gazzetta - Pioli resta anche con Rangnick? La soluzione non troverebbe d’accordo nemmeno l'attuale tecnico rossonero

In questi ultimi giorni, visti gli ottimi risultati che il Milan sta ottenendo nelle ultime settimane, si parla molto della possibile permanenza di Stefano Pioli sulla panchina milanista anche con l'arrivo di Ralf Rangnick, il quale ricoprirebbe solo il ruolo di responsabile dell'area tecnica. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina esclude questa ipotesi, spiegando che nemmeno l'attuale allenatore rossonero sarebbe d'accordo: con il tedesco, infatti, dovrebbe adattarsi a una filosofia che non è la sua e avrebbe pochi spazi di manovra.