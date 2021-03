Gazzetta: "Pioli ritrova Theo per la fascia. In attacco resta solo Leao"

"Pioli ritrova Theo per la fascia. In attacco resta solo Leao": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di domani contro il Manchester United. Il terzino francese ha recuperato dal fastidio al perone che lo aveva fermato prima del Verona. In avanti spazio ancora a Leao visto che Rebic, Mandzukic e Ibrahimovic sono ancora out per infortunio.