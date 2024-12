Gazzetta - Pulisic, non si può escludere un piccolo problema muscolare al polpaccio. I possibili tempi di recupero

Venerdì sera a Bergamo, Christian Pulisic ha dovuto abbandonare il campo al 38' del primo tempo per un infortunio al polpaccio. La prima diagnosi parlava di un semplice indurimento, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, non si può escludere un piccolo problema muscolare. Domani l'americano farà degli esami e se questo scenario dovesse essere confermato dovrà restare fermo almeno un paio di settimane, saltando così non solo la sfida di mercoledì in Champions League contro la Stella Rossa, ma anche le successive gare di campionato contro Genoa e Verona.

Di seguito il calendario dei rossoneri nelle prossime settimane:

Mercoledì 11 dicembre, Milan - Stella Rossa (Champions League, ore 21)

Domenica 15 dicembre, Milan - Genoa (Serie A, ore 20.45)

Venerdì 20 dicembre, Hellas Verona - Milan (Serie A, ore 20.45)

Domenica 29 dicembre, Milan - Roma (Serie A, ore 20.45)