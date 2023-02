Gazzetta - Rinnovo Giroud: domani l'incontro tra il Milan e l'agente del francese

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, nella giornata di domani dovrebbe andare un incontro tra i dirigenti del Milan e l'agente di Olivier Giroud per continuare a discutere del rinnovo per un'altra stagione del centravanti francese. La volontà comune è di andare avanti insieme, ma è probabile che ci sia da trattare per un leggere adeguamento visto che la riserva dell'ex Chelsea, Divock Origi, guadagna 4 milioni di euro all'anno.