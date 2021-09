Gazzetta - Rinnovo Kessie: offerta da 6,5 mln del Milan, l'ivoriano ne vuole almeno 8

La trattativa per il rinnovo di Franck Kessie è in salita, nonostante due settimane fa il Milan gli abbia proposto un prolungamento di cinque anni a 6,5 milioni di euro netti a stagione. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano ne chiede almeno 8, vale a dire la stessa cifra che è pronto a mettere sul piatto il PSG.