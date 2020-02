Gazzetta: "Stavolta Ibra è il primo a lasciare SanSiro. La rabbia del perfezionista per i tanti errori"

"Stavolta Ibra è il primo a lasciare SanSiro. La rabbia del perfezionista per i tanti errori": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante svedese ha lasciato per primo San Siro molto arrabbiato dopo la vittoria contro il Torino. Zlatan ce l'aveva innanzitutto con sè stesso per il gol sbagliato, oltre che con tutta la squadra per non aver chiuso prima il match contro i granata.