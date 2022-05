Gazzetta - Striscione contro l'Inter: ieri sera le scuse di Scaroni al club nerazzurro

MilanNews.it

Durante i festeggiamenti dello scudetto, sul pullman scoperto del Milan è apparso uno striscione contro l'Inter: "La Coppa Italia mettila nel c..o". Mentre la Procura Federale ha aperto un'indagine per la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva ("lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva"), dal club nerazzurro non sono arrivati commenti ufficiali, ma nella serata di ieri il presidente rossonero Paolo Scaroni ha contattato la dirigenza interista per chiedere scusa per l'accaduto.