Gazzetta su Calabria: "Capitan presente. Grinta, lavoro, gavetta: è fascia protetta"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina c'è un approfondimento sul prossimo capitano del Milan Davide Calabria, uno che il rossonero ce lo ha nelle vene sin da bambino quando è entrato a far parte del settore giovanile rossonero. La rosea titola: "Capitan presente. Grinta, lavoro, gavetta nel Milan: con Calabria, è fascia protetta". Il terzino rossonero ha saputo conquistarsi la fascia destra del Milan superando difficoltà e dimostrando sempre grande passione per i colori che porta addosso da quando è piccolino. Ora è pronto a prendersi in pianta stabile anche la fascia da capitano, continuando una tradizione di Capitani rossoneri da sempre e fino al midollo.