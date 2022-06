Gazzetta sui rinnovi: "Da Bennacer a Tomori, vanno blindati i pilastri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le tante situazioni da gestire in casa Milan, anche quella legata ai rinnovi di contratto e non solo quello di Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport oggi infatti titola: "Da Bennacer a Tomori, vanno blindati i pilastri". Nell'agenda della dirigenza si andrà in ordine di scadenza con Bennacer in cima alla lista, con cui i contatti sono già avviati da tempo. Poi sa passerà all'adeguamento per Tonali e Kalulu, dopo la stagione brillante disputata. Discorsi in corso anche con Tomori, muro difensivo che il club rossonero vuole blindare a lungo termine.