Milan e Siviglia hanno definito nelle ultime ore il passaggio di Suso al club andaluso: come riporta La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo tornerà in Liga in per 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare in caso di qualificazione Champions degli spagnolo. In questo caso, i rossoneri incasseranno più di 20 milioni di euro.