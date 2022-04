Gazzetta titola in prima pagina: "Un miliardo (e oltre) per il Milan"

MilanNews.it

Prima pagina quasi interamente dedicata al Milan, quella della Gazzetta dello Sport uscita oggi in edicola. Il titolo in taglio alto riporta le voci di una trattativa per la cessione del club rossonero: "Offerta record per la cessione del club. Un miliardo (e oltre) per il Milan". Nel sottotitolo la rosea riporta anche quelle che possono essere le tempistiche della chiusura dell'affare tra InvestCorp e Elliott: due settimane. In taglio basso, invece, si parla di campo: "Ci vediamo martedì. Scudetto: Milan e Inter volano, ora derby di coppa". Sia i rossoneri che i nerazzurri hanno mantenuto la loro posizione al vertice della classifica e fra pochi giorni si scontreranno nel gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia.