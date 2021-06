Gazzetta: "Tomori carica già: 'Scudetto, riproviamoci'"

Ieri il Milan ha riscattato ufficialmente Fikayo Tomori dal Chelsea e l'edizione odierna della Gazzetta titola così questa mattina: "Tomori carica già: 'Scudetto, riproviamoci'". Il difensore inglese, che ha firmato con i rossoneri un contratto fino al 2025, punta in alto come ha spiegato durante la diretta sul canale Twitch del club milanista: "Tornare in Champions era il nostro obiettivo, ora vogliamo dare continuità. Siamo il Milan, dobbiamo lottare per vincere trofei. In campionato vogliamo riuscire a colmare il gap e cercare di vincere lo scudetto".