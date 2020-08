Il Milan e Maldini hanno sedotto Tonali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa per il trasferimento in rossonero del giovane centrocampista. Come riporta la rosea, quando Maldini lo ha contattato, Tonali non ha potuto che dire sì al progetto milanista. Anche perché considera finito il suo cicli al Brescia.