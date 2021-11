Gazzetta - Torna Tomori: senza l'inglese il Milan si è trovato indifeso

La Gazzetta dello Sport lo definisce il "Ministro della difesa" rossonera. Chi se non Fikayo Tomori, il top player della retroguardia del Milan. Le ultime due sconfitte si spiegano in tanti modi differenti - osservano la rosea - ma non può essere un caso che in entrambi i casi mancasse il centrale inglese. Senza Tomori il Milan si è trovato indifeso: ora, superato il problema all’anca, l'ex Chelsea è pronto a riprendere il posto al centro della retroguardia di Pioli.