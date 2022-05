Gazzetta - Tra senatori e nuove stelle: così Pioli ha tracciato la strada verso lo scudetto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, tra i top di questa stagione c'è sicuramente Theo Hernandez, fedelissimo di Pioli e che ha il minutaggio più alto di tutta la squadra (2533', 4 gol). Non si può non mettere Olivier Giroud, l'uomo dai gol pesanti: il francese ha deciso le gare contro Napoli e Inter, ma ha portato punti pesanti anche con le squadre più ostiche. Poi c'è Tonali, rivelazione di questa stagione, risultando tutt’altro giocatore rispetto a quello visto l'anno scorso. Mike Maignan, forse l'uomo più decisivo di questa stagione, è da inserire nei top di questa stagione pazzesca. Con lui, anche Fikayo Tomori, confermandosi un muro, e Rafa Leao, l'uomo in più di questo Milan, decisivo quando serviva ai rossoneri. Menzione speciale anche per Zlatan Ibrahimovic, determinante ad inizio stagione con i suoi 8 gol.