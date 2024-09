Gazzetta - Verso Bayer Leverkusen-Milan: Morata sente ancora fastidio, ma proverà a stringere i denti. Decisivo l'allenamento di oggi

Nei piani di Paulo Fonseca per la trasferta di Champions League di domani sul campo del Bayer Leverkusen, c'è quello che di confermare in attacco la coppia composta da Alvaro Morata e Tammy Abraham, che ha fatto molto bene nelle ultime due partite di campionato contro Inter e Lecce. Ma tutto dipenderà da come starà lo spagnolo, il quale non è ancora al top a causa di una borsite all’anca.

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, ieri mattina il fastidio non era ancora completamente passato, così diventa decisivo l'allenamento di rifinitura di questa mattina prima della partenza per la Germania. Morata farà di tutto per esserci, al momento è più sì che no, ma solo l'ultimo test a Milanello scioglierà gli ultimi dubbi. Se non dovesse farcela, è pronto Ruben Loftus-Cheek.