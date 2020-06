Stefano Pioli ha già scelto gli undici titolari per il match di venerdì contro la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'unico dubbio del tecnico milanista riguarda il modulo: al momento il 4-2-3-1 è favorito rispetto al 4-3-2-1.