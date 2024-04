Gazzetta - Verso Roma-Milan, novità nel centrocampo rossonero: c'è Musah con Reijnders

Per la sfida di questa sera contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di Europa League, Stefano Pioli opterà per una novità importante in mezzo al campo: dopo aver riposato inizialmente contro il Sassuolo in campionato, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders sembravano certi di essere titolari contro i giallorossi e invece alla fine, accanto all'olandese, dovrebbe trovare spazio Yunus Musah.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la scelta di dare una maglia da titolare all'americano al posto dell'algerino indica la voglia di Pioli di sostenere un match più fisico, rinunciando alle geometrie e cercando maggiormente la profondità con gli inserimenti anche dell'ex Valencia.