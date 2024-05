Tuttosport sul Milan: "Squadra e dirigenti: domenica a San Siro aria pesante"

Domenica il Milan torna a giocare a San Siro: alle ore 18 i rossoneri incontreranno il Genoa in una partita che ha pochissimo da dire. La squadra di Stefano Pioli deve semplicemente cercare di portarsi a casa il secondo posto in classifica, mantenendolo a discapito della Juventus, mentre il Grifone è ormai automaticamente salvo e giocherà per divertirsi. Il clima però potrebbe essere tutt'altro che di festa nella Milano rossonera: contro il Genoa sarà la prima sfida casalinga del Diavolo dopo il derby che ha sancito la vittoria del ventesimo scudetto per l'Inter, la sesta stracittadina persa consecutivamente..

Per questa ragione oggi Tuttosport avverte sull'atmosfera che si vivrà allo stadio: "Squadra e dirigenti: domenica a San Siro aria pesante". La grande festa per le vie di Milano dei cugini interisti non ha fatto che aumentare la frustrazione in casa rossonera. Si prevede uno stadio non pienissimo, come i tifosi del Diavolo hanno abituato negli ultimi tempi, e si teme anche qualche contestazione, anche da parte della Curva che è rimasta sempre accanto alla squadra anche come sostegno ma che adesso potrebbe farsi sentire. Non si sa ancora se ci sia qualcosa di organizzato ma la sensazione è che tutti potrebbero essere presi di mira.