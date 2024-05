La Gazzetta titola: "Zirkzee, è Milan-Juve. Sfida da 60 milioni"

Tra i pezzi più pregiati e ambiti del prossimo calciomercato c'è sicuramente Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che è stato uno dei simboli della squadra di Thiago Motta in questa memorabile stagione per i felsinei. Il centravanti olandese è l'obiettivo numero uno per l'attacco rossonero che perderà anche Olivier Giroud. La concorrenza, però, sarà tanta e arriverà sia dall'Italia che dall'estero. Questa mattina la Gazzetta dello Sport titola così: "Zirkzee, è Milan-Juve". Duello tra rossoneri e bianconeri: "Sfida da 60 milioni per l'olandese".

Sembrerebbe in ritirata l'Inter, mentre un pericolo potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League: "Insidia Arsenal". Sullo scontro a distanza tra Milan e Juve, la rosea aggiunge: "Il club di Cardinale si è mosso per primo ed è pronto a spendere. Però i bianconeri sono in risalita". Secondo quanto riportato la richiesta del Bologna sarà di 60 milioni, con il Bayern che con 40 potrebbe riportarlo in Baviera. Importante sarà anche la sfida sull'ingaggio: attualmente Zirkzee percepisce poco meno di un milione di euro, la richiesta è uno stipendio da 4 milioni.