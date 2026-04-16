Gazzetta: "Vlahovic, il Milan ci (ri)prova. Nkunku la chiave"

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La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Vlahovic, il Milan ci (ri)prova. Nkunku la chiave". Il club rossonero è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione e nelle ultime ore starebbe tornando di moda il nome di Dusan Vlahovic, già cercato nelle scorse finestre di mercato. Il serbo è in scadenza di contratto con la Juventus che però ha deciso di rinviare ogni discorso del rinnovo a fine stagione. E così il Diavolo vuole provare ad approfittare di questo rallentamento per provare a convincere Dusan a trasferirsi a Milanello. La chiave potrebbe essere la cessione di Christopher Nkunku, dalla quale potrebbero arrivare i soldi per finanziare il colpo Vlahovic.

Nei giorni scorsi, Damien Comolli, ad della Juventus, ha parlato così del futuro di Vlahovic che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Mi atterrò a quello che ho detto fin dall'inizio: parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi nulla prima di allora. Mancano 6 settimane, so che Marco Ottolini ha avuto contatti con Dusan, ma non c'è da aspettarsi nulla prima della fine della stagione".