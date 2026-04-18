Milan, tutti a disposizione di Allegri per l'Hellas Verona: si torna al 3-5-2 con Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa

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Domani pomeriggio alle 15 il Milan sarà impegnato sul campo dell'Hellas Verona e per questa gara Massimiliano Allegri avrà a disposizione tutta la rosa visto che l'infermeria è finalmente vuota. Dopo la parentesi da dimenticare del 4-3-3 contro l'Udinese, il tecnico livornese rispolvererà il 3-5-2 e in difesa si rivedrà il trio composto da Fikayo Tomori, che è favorito su Koni De Winter, Matteo Gabbia, il quale tornerà in campo dopo due mesi, e Strahinja Pavlovic.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che sulle fasce ci saranno Alexis Saelemaekers a destra e Davide Bartesaghi a sinistra, mentre in mezzo al campo spazio a Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot. La coppia d’attacco dovrebbe infine essere quella formata da Christian Pulisic e Rafael Leao, anche se Christopher Nkunku ha ancora una flebile speranza di rubare il posto all'americano.