Gazzetta: "Rabiot senza sosta. Allenamento anche nel giorno libero, Adrien accelera"

Gazzetta: "Rabiot senza sosta. Allenamento anche nel giorno libero, Adrien accelera"MilanNews.it
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Oggi alle 09:23Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Rabiot senza sosta. Allenamento anche nel giorno libero, Adrien accelera". Il centrocampista francese è uno dei quei giocatori che mercoledì si è presentato comunque a Milanello per allenarsi nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Max Allegri. L'ex Marsiglia, diventato ormai un punto fermo del Diavolo, vuole tornare a giocare la Champions League dopo alcune stagioni e per questo cercherà di trascinare il Milan in queste ultime gare della stagione per arrivare tra le prime quattro.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato 
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio