Verso Hellas Verona-Milan: in attacco Pulisic e Leao, ma occhio a Nkunku
MilanNews.it
In vista della gara di domani pomeriggio in casa dell'Hellas Verona, Massimiliano Allegri tornerà a schierare il suo Milan con il 3-5-2 dopo che una settimana fa contro l'Udinese ha fallito il 4-3-3. Chi giocherà in attacco dal primo minuto? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, la coppia titolare dovrebbe essere quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, anche se Christopher Nkunku ha ancora una flebile speranza di rubare il posto all'americano.
DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, tutti a disposizione di Allegri per l'Hellas Verona: si torna al 3-5-2 con Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa
Le più lette
2 Pellegatti: "Per fortuna, nelle ultime ore, è trapelato che sia ferma intenzione di Allegri restare, sempre che la dirigenza..."
3 Ieri pranzo Allegri-Furlani-Tare: il Milan vuole tenere Max e coinvolgerlo sempre di più nelle scelte
Primo Piano
Ieri pranzo Allegri-Furlani-Tare: il Milan vuole tenere Max e coinvolgerlo sempre di più nelle scelte
Milan, che fatica l'attacco. I nomi della Gazzetta per l'estate: da Lewandowski a Kean, passando anche per Zirkzee
Ora è chiaro: mercato di gennaio inesistente, ma il gruppo è con Allegri. La società si assuma le responsabilità
Luca SerafiniPreoccupa più il futuro del presente. Chi la dice una parola su Allegri? Intanto è già iniziata l'epurazione alla cieca...
Franco Ordine Pochi gol: mancano idee o piedi buoni? Milan (e Juve) in ritardo su Malagò. L’autogol della foto al basket Varese
Carlo PellegattiTotem e Tabu. Le parole di Allegri. Il silenzio dei NON innocenti. I posti vuoti, il posto vuoto
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
MN - Di Canio: "Milan ancora da Scudetto? Con l'Inter così è giusto sperare. La prossima partita dirà molto"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com