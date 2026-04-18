Verso Hellas Verona-Milan: in attacco Pulisic e Leao, ma occhio a Nkunku

Verso Hellas Verona-Milan: in attacco Pulisic e Leao, ma occhio a NkunkuMilanNews.it
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Oggi alle 08:48Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

In vista della gara di domani pomeriggio in casa dell'Hellas Verona, Massimiliano Allegri tornerà a schierare il suo Milan con il 3-5-2 dopo che una settimana fa contro l'Udinese ha fallito il 4-3-3. Chi giocherà in attacco dal primo minuto? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, la coppia titolare dovrebbe essere quella composta da Christian Pulisic e Rafael Leao, anche se Christopher Nkunku ha ancora una flebile speranza di rubare il posto all'americano.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN
Data: domenica 19 aprile 2026
Ore: 15
Stadio: Bentegodi di Verona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Zingarelli-Laudato 
IV Ufficiale: Massimi
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gariglio