Tuttosport sul mercato rossonero: "Goretzka, il Milan gioca d’anticipo"

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L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul mercato rossonero: "Goretzka, il Milan gioca d’anticipo". Negli ultimi giorni, il club di via Aldo Rossi ha intensificato i contatti con l'agenzia tedesca Roof che cura gli interessi, tra gli altri, di Leon Goretzka, 31enne centrocampista che a fine stagione lascerà a zero il Bayern Monaco. Il Diavolo lo segue da tempo e punta ad anticipare la folta concorrenza che c'è sul giocatore. Sul piatto un triennale da 5 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di qualche milioncino per il classe 1995, che ci sta pensando seriamente anche se le sue richieste sono maggiori (contratto fino al 2029 da 7 milioni annui più un bonus alla firma in doppia cifra).

I dirigenti del Milan stanno poi parlando l'agenzia Roof anche di un altro loro assistito, vale a dire Ousmane Diomande, difensore centrale ivoriano classe 2003 che milita nello Sporting Lisbona. In vista della prossima stagione, i rossoneri vogliono rinforzare la difesa con un paio di innesti e per questo nel mirino del Diavolo rimane anche Gila della Lazio, il quale avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero (la trattativa con i biancocelesti è invece ancora tutta da impostare).