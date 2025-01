Gazzetta: "Walker è già a Milano. Oggi l'ufficialità. Il debutto con l'Inter?"

Ieri è stato il Walker-day. Sbarcato a Milano intorno all'ora di pranzo, l'ex capitano del Manchester City ha prima fatto una veloce sosta in albergo per poi dirigersi verso la Clinica La Madonnina dove si è sottoposto al consueto iter di visite mediche con il Milan. Dopo di queste ha saltato il consueto passaggio all'Istituto Ambrosiano per l'idoneità sportiva, che avverrà comunque oggi, per andare direttamente a Casa Milan dove ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero, per il momento, fino alla fine della stagione.

Considerate alcuni questioni burocratiche, vedi il permesso di soggiorno, Kyle Walker non potrà esordire con la maglia del Milan già domenica prossima contro il Parma, ma la sua prima apparizione è semplicemente posticipata di una settimana. In merito all'arrivo ed alla prima giornata in rossonero dell'inglese, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato: "Walker è già a Milano. Oggi l'ufficialità. Il debutto con l'Inter?". Si, perché se tutte le cose dovessero filare lisce, l'ex Manchester City potrebbe esordire proprio nella stracittadina contro i nerazzurri.