© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ziyech per gennaio (con Adli in uscita)", titola così nella prima pagina odierna la Gazzetta dello Sport. I rossoneri hanno già messo gli occhi sui rinforzi per la trequarti, e tra questi torna di moda il nome di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea.