Gazzetta - Zlatan-Giroud, 75 anni in due: una scelta errata di mercato

Zlatan Ibrahimovic ha quarant'anni, Olivier Giroud 35. Insieme fanno, se la matematica non è un'opinione, 75 anni, ossia tre quarti di un secolo. Ci sta che il Milan abbia rinnovato il contratto a Ibra, ma, scrive la Gazzetta dello Sport, è meno comprensibile che come alternativa (o partner) abbia scelto il francese ex-Arsenal. Pellegri, l'acquisto giovane, ha confermato la sua sfortuna anche in rossonero. Ma anche Giroud non scherza con gli acciacchi: sono ben 9 le partite saltate in queste prime 18 giornate di Serie A.