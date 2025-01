Gimenez sta lanciando segnali chiari: vuole il Milan. Un ruolo decisivo lo sta svolgendo Rafaela Pimenta

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla anche della trattativa tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez: gli olandese hanno rifiutato la prima offerta intorno ai 30 milioni di euro, ma i rossoneri non mollano e stanno preparando un rilancio per avvicinarsi alla richiesta del club di Rotterdam che chiede tra i 40 e i 50 milioni. Difficilmente, comunque, ci sarà una svolta prima di mercoledì quando il Feyenoord sarà impegnato contro il Lille in Champions League, con la possibilità di chiudere tra le prime otto e andare direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

Intanto Gimenez sta lanciando segnali chiari: vuole il Milan. E un ruolo decisivo in questa trattativa lo sta svolgendo Rafaela Pimenta, procuratrice dell'attaccante messicano che è cresciuta alla scuola di Mino Raiola e che oggi è una degli agenti più influenti al mondo. La "signora del calciomercato"è al lavoro per convincere il Feyenoord a lasciar partire il suo assistito in questa finestra di mercato invernale.