I blues fanno la fortuna del Milan, Tuttosport: "Il Milan si diverte con i Chelsea Boys"

vedi letture

Anche ieri il Milan ha vinto grazie alle reti di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. I due calciatori sono, insieme a Olivier Giroud, i migliori marcatori stagionali del Milan. Per tale ragione, questa mattina Tuttosport propone questo titolo, evidenziando il tratto comune dei tre milanisti: "Il Milan si diverte con i Chelsea Boys". Tutti e tre sono stati acquistati dal Chelsea che, c'è da ammetterlo, sta diventando un serbatoio prezioso e di talenti per i rossoneri: oltre a Giroud, Pulisic e Loftus non può essere dimenticato Fikayo Tomori che è stato un po' il pioniere dei vari arrivi sulla tratta Londra-Milano. Giocatori che sono stati rivitalizzati o sono definitivamente esplosi.

Parlando di Loftus e Pulisic, Tuttosport ha aggiunto: "I due ex Blues decisivi anche nella serata di Praga, con le reti e con gli assist". Pulisic ha segnato il primo gol e fornito l'assist a Leao mentre Loftus si è occupato del raddoppio ma anche di liberare l'americano stesso per il suggerimento a Leao in occasione del meraviglioso tiro che è valso il tre a zero. Il centrocampista è il miglior marcatore del Milan nel 2024 ed è arrivato a quota 4 reti in 4 gare di Europa League. Pulisic è dietro solamente a Giroud nella classifica marcatori stagionale.