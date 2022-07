I promossi di Milan-Colonia: Giroud riparte da una doppietta, Gabbia in crescita

MilanNews.it

Continua la preparazione estiva del Milan, che ieri ha affrontato il Colonia per la prima amichevole stagionale. Sono tanti i segnali positivi mandati dalla squadra, soprattutto dall'attacco: Rebic e Messias in primis, due giocatori diversi rispetto a quelli visti nella passata stagione, e poi il solito Olivier Giroud, autore di una doppietta fantastica. Tuttosport inserisce anche Tommaso Pobega tra i promossi, il quale fa vedere cose interessanti da mediano nei due di centrocampo. Bene anche i centrali: Kalulu sembra non si sia mai fermato, mentre Gabbia continua il suo percorso di crescita. Spunti interessanti per Yacine Adli.