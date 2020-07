Ibra-CR7, Tuttosport in prima pagina: "Beato chi li ha!"

Parlando del big match in programma oggi a San Siro, il quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accento sul duello tra Ibra e Cristiano Ronaldo. "Beato chi li ha!", titola il noto quotidiano sportivo, che poi aggiunge: "Stasera Milan-Juve: tappa fondamentale per la corsa Scudetto dei bianconeri, ma anche sfida a distanza tra Ibrahimovic e CR7 che insieme hanno un bottino di reti (1.272) senza eguali negli altri campionati europei".