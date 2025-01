Ibra e Moncada in pressing. Il CorSport: "Gimenez last minute, il Milan ci proverà"

L'idea era quella di investire questi 30 milioni in estate, ma Abraham e Morata non bastano più. Per questo motivo Ibrahimovic e Moncada sono in pressing per Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord, che a differenza di altri tanti profili accostati in questi giorni al Milan accontenterebbe tutti dalle parti di via Aldo Rossi.

Ovviamente l'ostacolo principale è il club di Rotterdam, che oltre a valutare il proprio giocatore almeno 40 milioni di euro, sembrerebbe essere restio all'idea di perdere il proprio riferimento in attacco a stagione in corso. Questo però non sembrerebbe fermare la dirigenza rossonera, come confermato anche questa mattina da Il Corriere dello Sport che ha titolato: "Gimenez last minute, il Milan ci proverà".