Il bivio proposto dalla Gazzetta: "Sgasare in fascia non è sufficiente. Leao segni di più"

vedi letture

Il marchio di fabbrica del suo calcio, le sgasate sulla fascia, a 25 anni suonati potrebbero non bastare più. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che Rafael Leao è chiamato a compiere un definitivo salto di qualità in carriera iniziando a segnare con maggiore frequenza.

Gli errori sotto porta contro il Torino non sono più ammissibili, ma con il lavoro tutto è possibile. In questa prima parte di preparazione Fonseca sta lavorando molto sugli interscambi del suo numero 10 con Morata, che a Parma sarà sostituito da sempre decisivo, quando conta, Noah Okafor, che potrebbe creare con Leao un tandem micidiale in contropiede.

Aggredire il Parma è quello che l'allenatore portoghese ha chiesto ai suoi ragazzi oggi, intenzione lodevole, ma occhio a sottovalutare i ragazzi di Fabio Pecchia, che secondo la rosea sono svelti e difficili da riacciuffare nel momento in cui filano via.