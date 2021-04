Il calcio contro i club ribelli, Corriere dello Sport: "Subito fuori"

"Subito fuori", titola questa mattina il Corriere dello Sport. Il riferimento, ovviamente, è ai dodici club fondatori della Super League. "Terremoto Superlega - scrive il quotidiano romano - probabili ripercussioni anche sui tornei europei in corso. Ceferin: "Pronti a escludere i ribelli, Agnelli bugiardo". Lite in Lega. Juve, Inter e Milan: "Vogliamo restare in A". Gravina: "Progetto dannoso". Draghi: "Vanno preservati il merito e i campionati". Pugno di ferro della UEFA: niente Europeo e Mondiale per i calciatori coinvolti".