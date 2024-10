Il caso di Leao. La Gazzetta: "5 le gare giocate per intero fin qui dal portoghese"

Il Milan ha dimostrato di poter essere indipendente da Rafael Leao, cosa che fino a qualche mese fa sembrava essere impensabile, visto che era il numero 10 quello che trascinava la squadra, e non viceversa. In questo inizio di stagione, però, le cose sono cambiate, e lo dimostra un numero tanto importante quanto particolare, che servirà da sprono al portghese per migliorare rendimento e numeri.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nonostante abbia fino a questo momento giocato 10 delle 11 partite stagionali del Milan, partendo titolare in 9 di queste, Rafael Leao è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti solo in 5.