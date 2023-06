Il commento del Corriere della Sera: "Leao, la scelta giusta"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera questa mattina titola su Rafael Leao e sul rinnovo di contratto per i prossimi cinque anni: "Leao, la scelta giusta". Il portoghese ha firmato fino al 2028 per 5 milioni a stagione (più bonus) e una clausola di 175 milioni di euro. Questo era un po' l'atto che serviva, formale, per avviare il mercato rossonero: ora, blindato il giocatore più forte, il Milan può puntare a rinforzarsi con almeno 6 o 7 acquisti. D'altro canto, rinnovato anche l'ultimo dei giocatori in scadenza a breve termine, ora la dirigenza rossonera vuole anticipare i tempi: il prossimo della lista è Mike Maignan che va assolutamente blindato.