Il Corriere della Sera titola così: "Derby da prima svolta"

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione uscita oggi in edicola, il Corriere della Sera ha titola così in vista della sfida di oggi alle 18 tra Milan e Inter: "Derby da prima svolta". Siamo solo alla quinta giornata di campionato e settembre è appena iniziato ma l'esito della sfida potrebbe influire molto sul futuro di entrambe le squadre, anche perchè il calendario fitto non lascia molto spazio per leccarsi le ferite. Il Milan è chiamato al riscatto dopo la prova opaca di Sassuolo e torneranno in campo quelli che sono considerati i titolarissimi: Tonali-Bennacer a centrocampo, De Ketelaere trequartista, Calabria sulla fascia di destra.