Il Corriere della Sera titola così sui rossoneri: "Il Milan si perde"

"Il Milan si perde contro la Juve più bella", questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera questa mattina per raccontare la prestazione del Milan di ieri pomeriggio contro la Juventus. Una gara inaccettabile per i rossoneri, sotto tutti i punti di vista anhce se quello più lampante - sottolineato con durezza anche da Conceicao nel post partita - è sicuramente quello legato all'atteggiamento totalmente sbagliato, soprattutto nel secondo tempo dove i bianconeri hanno mangiato la squadra rossonera.

Continua il CorSera e scrive sul Diavolo: "Primo ko per Conceicao, i rossoneri affondano in cinque minuti nel secondo tempo. Le reti di Mbangula e Weah". Problemi evidenti dal punto di vista di mentalità e atteggiamento ma viene posta l'attenzione anche sugli aspetti tattici, sottolineando come anche da quel punto di vista il Milan sia stato molto carente. Scrive in questo senso il Corriere: "Il calcio non è solo lotta. Rossoneri con poche idee e un piano tattico confuso".