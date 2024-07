Il Corriere dello Sport fa chiarezza: "Lukaku, solo Conte"

Negli ultimi giorni il nome di Romelu Lukaku è stato iscritto nella lista dei possibili candidati alla maglia numero 9 del Milan e se ne è parlato tanto, specialmente come alternativa se la trattativa Joshua Zirkzee non dovesse andare in porto e come soluzione anche per la seconda parte di mercato, quando il Chelsea sarà costretto ad abbassare le pretese: attualmente chiede 40 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo. Il club rossonero ci penserebbe solamente con la possibilità di una soluzione in prestito.

In tutto questo oggi il Corriere dello Sport sottolinea come Romelu Lukaku sia molto più vicino al Napoli che, essendo allenato da Antonio Conte, fa molta più gola all'attaccante belga. Oggi il titolo del CorSport infatti recita: "Lukaku, solo Conte. Dalla stima reciproca alla voglia del Chelsea di vendere il belga". Si legge nel sottotitolo: "L'idea è di tornare a lavorare insieme all'allenatore con il quale ha segnato tanto ai tempi dell'Inter: il Napoli lo sa ma prima deve aspettare la scelta finale di Osimhen".