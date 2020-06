Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Il Milan scoppia"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica l’apertura alla società milanista dopo il "duro faccia a faccia" tra Ibrahimovic e l’a.d. Gazidis, che ieri si è presentato a Milanello per comunicare ai giocatori la decisione della proprietà in merito al taglio degli stipendi. "Il Milan scoppia", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi, sempre in prima pagina, riporta le dichiarazioni che il fuoriclasse svedese avrebbe rivolto al manager sudafricano: "Ti presenti solo ora? Non è più il club di una volta".