Il Corriere dello Sport titola: "Di grosso c'è solo il Milan"

Il Corriere dello Sport gioca un po' con il titolo questa mattina, nel day after della travolgente vittoria per 6-1 del Milan sul Sassuolo in Coppa Italia che ha permesso ai rossoneri di accedere ai quarti di finale della competizione. Scrive il CorSport: "Di grosso c'è solo il Milan". Il riferimento è chiaramente indirizzato a Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, che ha deciso di fare turnover e dare la possibilità alle seconde linee di giocare una partita che si erano conquistati con la vittoria a Lecce nel turno precedente. Piano non riuscito e Milan schiacciasassi.

Si legge ancora nell'occhiello: "Il Sassuolo, capolista della Serie B, cede di schianto a San Siro. Gioia personale per Mulattieri che sfrutta un'incertezza di Torriani, subentrato a Sportiello. Ora Fosneca ai quarti dovrà vedersela con una tra Roma e Samp. Incombe però l'Atalanta". Nel sottotitolo si parla più della partita e dei protagonisti milanisti: "I rossoneri dilagano già nel primo tempo: doppio Chukwueze, Reijnders, Leao. Nella ripresa partecipano alla festa anche Calabria e Abraham".